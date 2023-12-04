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İsrailli asker yanlışlıkla bir İsrailli vatandaşı öldürdü

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Batı Kudüs'te geçen hafta düzenlenen silahlı saldırı sırasında saldırgan olduğunu zannederek bir İsrailli vatandaşı öldüren İsrail askeri gözaltına alındı.

Batı Kudüs'te geçen hafta düzenlenen silahlı saldırı sırasında "saldırgan" olduğunu zannederek bir İsrailliyi öldüren İsrail askerinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, 30 Kasım'daki olayda "saldırgan" olduğunu düşünerek İsrailli Yuval Castleman'a ateş eden İsrailli asker hakkında soruşturma başlatıldı. Askerin, silah ve ruhsatına el konularak incelemeye alındı.

İlk soruşturmasının ardından İsrail ordusu, Castleman'a ateş açarak ölümüne sebep olan askerin gözaltına alınmasına karar verdi.

Batı Kudüs'te 30 Kasım sabahı düzenlenen silahlı saldırıda "saldırgan" zannedilerek İsrail güçlerince vurulan İsraillinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Times of Israel gazetesindeki haberde de, söz konusu İsraillinin Batı Kudüs'teki silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilere ateş açtığı, daha sonra bölgedeki askerlerce "saldırgan" olduğu düşünülerek vurulduğu kaydedilmişti.

Saldırı anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünde saldırganların araçla kaçmaya çalıştıkları sırada bir İsraillinin yanlarına yaklaşarak ateş açtığı görülmüştü.

Kayıtlarda çevredeki İsrail güçlerinin bu İsrailliye de ateş açtığı, bu kişinin kendisinin saldırgan olmadığını kanıtlamaya çalıştığı kameraya yansımıştı.

Söz konusu olay İsrail'de vatandaşların silahlandırılmasını destekleyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e yönelik eleştirilere yol açtı.

Takip edilen bu politika, Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ateşli Silahlar Şube Müdürü Yisrael Avisar'ın "sivillerin kriterler gözetilmeden silahlandırılması" nedeniyle istifasını açıklamasına yol açmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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