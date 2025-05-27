İsrailli Aşırı Sağcı Gruplardan Gazze'ye Yardım Engelleme Eylemi

İsrailli Aşırı Sağcı Gruplardan Gazze'ye Yardım Engelleme Eylemi
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Aşırı sağcı İsrailli gruplar, Gazze'ye insani yardım girişi için hazırlanan tırların Usdud Limanı'ndan çıkışını engellemek amacıyla eylem yaptı. Örgüt lideri, yardımların yalnızca İsrailli esirler serbest kalana kadar yapılmayacağını savundu.

Aşırı sağcı İsrailli gruplar, insani krizin günden güne derinleştiği Gazze'ye gidecek yardım tırlarını engellemek için Usdud (Aşdod) Limanı'nda eylem yaptı.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrailli aşırı sağcı gruplar, Gazze Şeridi yakınlarındaki Usdud Limanı'nın çıkışını yardım tırlarına kapattı.

Aşırı sağcı "Zafer Nesli" örgütünün lideri emekli Yüzbaşı Omer Waldman, kıtlığın eşiğindeki Gazze Şeridi'ne İsrailli esirler serbest kalana kadar yardım girişine "izin vermeyeceklerini" savundu.

Waldman, Gazze'ye insani yardım girişini engellemek için toplanmaya devam edeceklerini öne sürdü.

İsrail polisi, aşırı sağcı 2 İsrailliyi gözaltına aldığını bildirdi.

İsrailli aşırı sağcı gruplar, yardım tırlarının Gazze'ye girişini engellemek için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda da toplanacaklarını duyurdu.

Söz konusu aşırı sağcı örgütler, İsrail'in 20 aya yakın süredir sürdürdüğü saldırılar ve insani yardım ambargosu nedeniyle kıtlığın eşiğindeki Gazze Şeridi'ne giden yardımları engellemek için sık sık eylem yapıyor.

Joe Biden'ın başkanlığı döneminde ABD, Gazze'ye giden insani yardım konvoylarına yönelik saldırıları nedeniyle Haziran 2024'te aşırı sağcı "Emir 9" isimli örgütü yaptırım listesine eklemişti.

İsrail, Gazze'deki yardım dağıtımını tekeline almayı hedefliyor

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım dağıtımını İsrail ordusu gözetiminde özel ABD'li şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilecek yeni bir mekanizmayla tekeline almayı amaçlıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'ye "temel miktarda insani yardım" girişine izin veren kararın ardından yaptığı açıklamada, 24 Mayıs'a kadar yardımların BM kanalıyla mevcut mekanizma üzerinden yürütüleceğini, bu tarihten itibaren ise yeni mekanizmanın devreye alınacağını kaydetmişti.

İsrail yardım dağıtımını tamamen tekeline almak için ortaya attığı planla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başka ülkelere göndermek için kendi istediği bölgelerdeki "toplama kampları"na sürgün etmeyi hedefliyor.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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