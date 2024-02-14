İsrailli aşırı sağcı gruplar Gazze'ye yardım gönderimini engellemeye çalışıyor

Mısır ile İsrail arasındaki Nitzana Sınır Kapısı'nda toplanan İsrailli aşırı sağcı gruplar, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların bölgeye girişini engellemeye çalıştı.

Aşırı sağcı gruplar, 2,3 milyon Filistinlinin gıda, temiz su ve barınmadan yoksun şekilde yaşam mücadelesi verdiği ve insani krizin her geçen gün daha da derinleştiği Gazze Şeridi'ne giden yardımları engellemek için yaklaşık 5 haftadır eylemlerini sürdürüyor.

İsrail ile Mısır arasındaki Nitzana Sınır Kapısı'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik aşırı sağcı İsrailli grup, insani yardımların İsrail tarafından denetleneceği rota üzerinde oturma eylemi yaptı. İsrail askerleri, Mısır tarafında yüzlerce tırın Gazze'ye girmeden önce denetlenmeyi beklediği sınır kapısının önünde zırhlı araçlarını konuşlandırdı.

Sınırdaki geçiş hattını kapatan göstericilere müdahale edilmedi

İsrail askerlerinin, sınırdaki geçiş hattını kapatan göstericilere müdahale etmemesi dikkati çekti.

Eylemin organizatörlerinden Rachel Touitou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların "yüzde 70'inin Hamas'a gittiğini" iddia ederek bu yardımları önlemek için toplandıklarını söyledi.

Gazze'ye gönderilen insani yardımların sivil halka gitmediğini Hamas'ın eline geçtiğini ileri süren Touitou, "İsrail halkı buna artık yeter, diyor. Bugün burada Gazze'deki İsrailli esirlerin, savaşan askerlerin aileleri var. Onlara gıda, mal ve özellikle de savaşlarını sürdürmelerini sağlayacak yakıt gönderemeyiz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 7 Ekim'deki saldırılara katıldığını ve bu nedenle Gazze'deki yardımları yönetme yetkisini kaybettiğini öne süren Touitou, "İsrail halkı bu yardımın Filistin halkına gönderilmesini istiyor. Gazze halkını aç bırakmak istemiyoruz. Ama bunun Hamas'ın eline geçmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

"Filistinlilere yardım etmeye çalışan biziz, Hamas değil"

Oğlu Gazze'de kara işgaline katılarak yaralanan İsrail askerinin annesi Sherryl Singer, "Hamas'a gönderilen insani yardım ve ikmalin önlenmesi için bu eyleme katıldığını" söyledi.

Yardımların sivil halka değil de Hamas'a gittiğini savunan Singer, "Burada eleştirilmesi gereken Hamas. Hamas onları esir tutuyor. Onları yöneten Hamas. Biz orayı yönetmiyoruz. Yardım gönderiyoruz, bunlar Hamas savaşçılarına gidiyor. Bundan biz değil onlar sorumlu. Neden Arap ülkeleri o gariban Filistinlilere yardım göndermiyor? Onlar da Filistinlilere acıyor. Ama önce düşmanımızı yenmeliyiz." ifadesini kullandı.

Singer, yardımların sınırı geçtikten sonra Hamas'ın eline geçtiğini ileri sürerek "Filistinlilere yardım etmeye çalışan biziz, Hamas değil." diye konuştu.

"Gazze'de yaşayan bir Filistinli olsaydı kendisini nasıl hissedeceği" sorusuna ise Singer, "Onlara sonuna kadar acıyorum. Sadece acıyorum. Çok feci bir durumdalar. Bunun nedeni, birinci sebebi ise Hamas, İsrail değil. Hamas bu durumun sebebi. Kimse onlara yardım etmiyor? Mısır neden sınır kapılarını açıp onları almıyor?" yanıtını verdi

İsrail'deki aşırı sağcı siyasilerin tabanını oluşturan gruplar, zorunlu açlığa maruz bırakılan, temiz suya ulaşamayan ve barınma krizi yaşayan Filistinliler için Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellenmesi amacıyla protestolar düzenliyor.

İsrail merkezli "Kanal 12" televizyonunun yaptığı bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 72'si, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler geri getirilmeden Gazze'ye insani yardım gönderilmesine karşı çıkıyor.