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İsrailli Araştırmacılar Virüslere Karşı Korunmak İçin Görünmez Yüz Maskesi İcat Etti

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İsrailli Araştırmacılar Virüslere Karşı Korunmak İçin Görünmez Yüz Maskesi İcat Etti

KUDÜS, 25 Kasım (Xinhua) -- İsrail Teknoloji Enstitüsü (Technion) Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrailli araştırmacıların, kullanıcıları koronavirüs, Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS), grip ve diğer solunum virüslerinden koruyan görünmez bir yüz maskesi geliştirdiğini bildirdi.

KUDÜS, 25 Kasım (Xinhua) -- İsrail Teknoloji Enstitüsü (Technion) Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrailli araştırmacıların, kullanıcıları koronavirüs, Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS), grip ve diğer solunum virüslerinden koruyan görünmez bir yüz maskesi geliştirdiğini bildirdi.

Technion, yeni maskenin, kullanıcının yüzünün önünden akan bir tür görünmez hava perdesinden ibaret olduğunu ve bir şapka siperliğine monte edilen, filtre içeren, yeniden kullanılabilir hafif bir birim ile oluşturulduğunu açıkladı.

Hava perdesi gözleri, burnu ve ağzı korurken, yüzü tanımayı ve duyguları anlamayı sağlıyor ve sözlü iletişime de olanak tanıyor.

Araştırmacılar, yeni teknolojiye yönelik testlerde, nefes alma ve konuşma sırasında oluşan küçük damlacıkların yanı sıra öksürme ve hapşırma sırasında oluşan büyük damlacıkların etkili bir şekilde engellendiğini gösterdi.

Ayrıca, kullanıcı kontamine bir alanda olduğunda, hava perdesi bir "aşındırma" işlemiyle yüzün ön kısmındaki serpintileri gideriyor.

Technion, araştırmacılar tarafından huzurevlerinde, üniversitelerde, mağazalarda ve ofislerde onlarca denek ile yapılan görüşmelerin, görünmez maskenin faydalarını açıkça gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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