İsrailli Araştırmacılar Biyolojik Burunlu Robot Geliştirdi

İsrail'in merkezindeki Tel Aviv Üniversitesi (TAU) Pazartesi günü, İsrailli araştırmacıların biyolojik bir sensör kullanarak bir robot için koku alma yeteneği geliştirdiğini açıkladı.

İsrail'in merkezindeki Tel Aviv Üniversitesi (TAU) Pazartesi günü, İsrailli araştırmacıların biyolojik bir sensör kullanarak bir robot için koku alma yeteneği geliştirdiğini açıkladı.

TAU, dünyada ilk kez bir robotun bir biyosensör kullanarak çevresindeki bir kokuyu tespit edebildiğini işaret etti ve koku türüne göre sınıflandırılabilecek elektrik sinyalleri de gönderdiğini belirtti.

Deneylerde araştırmacılar, bir çekirgenin antenine dayanan bir biyolojik sensörü elektronik bir sisteme bağladı.

Bir makine öğrenimi algoritması kullanan araştırmacılar, kokuları mevcut elektronik cihazlardan 10.000 kat daha yüksek bir hassasiyetle sıraladı.

Yeni biyohibrit sistem böylece sardunya, limon, marzipan ve hatta bazı Scotch viski türleri gibi çok çeşitli kokuları tanımlayabildi ve ardından araştırmacılar, makine öğrenimi yoluyla bir koku "kütüphanesi" oluşturabildi.

Araştırmacılara göre sistem, ekip tarafından yaklaşık iki yıl önce geliştirilen bir işitme robotuna katılıyor. Bu sayede her ikisi de görme ve dokunma duyularıyla ilgili benzer gelişmelere yol açabilir.

Bu duyularla donatılmış robotlar, insan hayatını koruyabilecek ve patlayıcı, uyuşturucu, doğal afet ve hastalık gibi birçok tehlikeyi tespit edebilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.(XHTV)