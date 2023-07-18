İsrailli Araştırmacılar 1700 Yıl Öncesine Ait Ruh Çağırma Ritüelleri Kanıtlarını Buldu

İsrailli araştırmacılar, İsrail'deki Bar-Ilan Üniversitesi ile İsrail Eski Eserler Kurumu'nun ortak açıklamasına göre, 1700 yıl öncesine ait ruh çağırma ritüelleriyle ilgili kanıtları buldu. Bulunan kanıtlar arasında süslü mumlar, insan kafatasları, madeni paralar ve metal silahlar yer alıyor. Keşfedilen mağara, ölüler diyarının girişi olarak kabul ediliyor ve ayinlerde kullanılan eşyaların ölülerle iletişim kurmak ve geleceği tahmin etmek için kullanıldığı düşünülüyor.

KUDÜS, 18 Temmuz (Xinhua) -- İsrailli araştırmacılar bir mağarada yaklaşık 1700 yıl önce düzenlenen ruh çağırma ritüelleriyle ilgili kanıtlar ortaya çıkardı.

İsrail'deki Bar-Ilan Üniversitesi ile İsrail Eski Eserler Kurumu'nun Pazartesi günü yayımladıkları ortak açıklamaya göre, araştırmacıların bulduğu kanıtlar arasında ulaşılması zor yarıklara gömülmüş, kilden yapılmış 100 süslü mum, yarıklara ve kayaların altına gizlenmiş üç insan kafatası, bir balta başı, madeni paralar, kil kaseler ve metal silahlar yer alıyor. Açıklamada, tüm bunların son yıllarda ülkenin güneyindeki Beit Shemesh kenti yakınlarındaki İkizler Mağarası'nda bulunduğu belirtildi.

Keşfe ilişkin yapılan yeni bir çalışmaya göre, ruh çağırma ve geleceği tahmin etme amaçlı gizemli törenlerin düzenlendiği mağaranın, ölüler diyarının girişi olduğuna inanılıyordu.

Ayinlerde kullanılan mum alevleri ve kaselerdeki sıvı yansımasının ölülerle iletişim kurmak ve medyumlar aracılığıyla geleceği tahmin etmek için kullanıldığı düşünülüyor.

Ayinlerde ayrıca, insan kafataslarının yanı sıra istenmeyen ruhları kovmak ve sadece çağrılan ruhlarla iletişim kurmak için metal silahlar yaygın olarak kullanılıyordu.

Araştırmacılar, antik çağlardaki yetkililerin bu tür pagan ibadetlerini desteklemediklerini ve bazı durumlarda yasadışı ilan ettiklerini belirtti.