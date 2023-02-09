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İsrailli Arama Kurtarma Ekipleri, Bugüne Kadar 17 Kişiyi Enkazdan Kurtardı

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İsrailli Arama Kurtarma Ekipleri, Bugüne Kadar 17 Kişiyi Enkazdan Kurtardı

İsrail Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Nadav Markman, “4 günden kısa süre içinde sahadaki İsrailli ekipler tarafından 17 kişi enkazdan kurtarıldı. Yaklaşık 400 İsrail ekip üyesi aralıksız çalışıyor. 150 tondan fazla insani yardım malzemesi İsrail'den Türkiye'nin güneyine ulaştı ve çok daha fazlası gelmeye devam edecek” açıklamasını yaptı.

İsrail Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Nadav Markman, "4 günden kısa süre içinde sahadaki İsrailli ekipler tarafından 17 kişi enkazdan kurtarıldı. Yaklaşık 400 İsrail ekip üyesi aralıksız çalışıyor. 150 tondan fazla insani yardım malzemesi İsrail'den Türkiye'nin güneyine ulaştı ve çok daha fazlası gelmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

6 Şubat'ta meydana gelen, Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan depremin ardından İsrail, Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri de dahil yardımda bulundu. İsrail Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Nadav Markman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli arama kurtarma ekiplerinin bugüne kadar 17 kişiyi enkazdan kurtardığını belirtti. Markman'ın açıklaması şöyle:

"4 günden kısa süre içinde sahadaki İsrailli ekipler tarafından 17 kişi enkazdan kurtarıldı. Yaklaşık 400 İsrail ekip üyesi aralıksız çalışıyor. 150 tondan fazla insani yardım malzemesi İsrail'den Türkiye'nin güneyine ulaştı ve çok daha fazlası gelmeye devam edecek."

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Kaynak: ANKA / Güncel

İsrail Büyükelçiliği Türkiye İsrail Güncel Haberler

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