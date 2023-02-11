İsrailli Arama Kurtarma Ekibi, 9 Yaşındaki Bir Çocuğu Enkaz Altından Sağ Olarak Kurtardı

İsrail'den gelen arama kurtarma ekibi, gece saatlerinde 9 yaşındaki bir çocuğu enkazın altından sağ olarak kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat depreminden sonra arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye gelen uluslararası yardım kuruluşlarından İsrailli, "Zeytin dalları" insani yardım ekibi; 9 yaşındaki bir çocuğu enkazdan sağ olarak çıkardı. Gece saatlerinde çıkarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan çocuğun tedavi olmak üzere hastaneye götürüldüğü belirtildi. Açıklamada, çocuğun, 14 yaşındaki kız kardeşinin ve babasının da perşembe günü İsrailli ekip tarafından kurtarıldığı belirtildi. Annesinin ise sağ olarak kurtarılamadığı kaydedildi.