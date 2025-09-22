İsrailli Analistler: Netanyahu Filistin Devleti'nin Kuruluşuna Zemin Hazırlıyor

İsrailli analistler İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni resmen tanımalarının ardından "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptıklarıyla Filistin Devleti'nin kurulmasının yolunu açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Walla internet sitesinden Nir Kipni "Günaydın Filistin" ve Yedioth Ahronoth gazetesinden Limor Livnat "Netanyahu Filistin Devleti'ni böyle kurdu" başlıklı yazılarında, çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararını değerlendirdi.

Analistler, İsrail'in karşı karşıya olduğu uluslararası baskıyı "siyasi tsunami" olarak isimlendirirken Netanyahu'nun yaptıklarının bu duruma neden olduğunu ve Filistin Devleti'nin kurulmasının yolunu doğrudan İsrail Başbakanı'nın açtığını öne sürdüler.

"Hamas geldi ve çılgın, intihar niteliğinde bir eylemle Filistin Devleti'nin kurulmasını sağladı"

Walla internet sitesinden Kipnis, Netanyahu'nun ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararını eleştirirken yaptığı "Hamas'a ödül" yorumuna işaret ederek "Netanyahu haklı. Ancak bu Hamas'a verilen bir ödülse, onun başında olduğu İsrail hükümeti de ödül komitesidir." ifadelerini kullandı.

Bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan eden ülkelerin 7 Ekim 2023'te Hamas'ı kınadığını hatırlatan Kipnis, "Filistin Yönetimi üyeleri İsrail'in vasalları haline geldi, terörist saldırıları engellemek için İsrail ile işbirliği yaptı ve siyasi açıdan neredeyse yok edildi. Hamas geldi ve çılgın, intihar niteliğinde bir eylemle Filistin Devleti'nin kurulmasını sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Şeria'nın ilhak kararı, İsrail devletinin sonu olacak

Kipnis, hiçbir bahanenin Tel Aviv hükümetini İsrail'in siyasi izolasyonunun sorumluluğundan kurtaramayacağını belirterek Netanyahu'nun 8 Ekim'de kendisine "ne yaparsan yap" diyen ülkelerden aldığı krediyi tükettiğini kaydetti.

Netanyahu'nun Filistin Devleti'nin tanınmasına karşı hiçbir şey yapamayacağına işaret eden Kipnis, İsrail Başbakanı'nın önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek kendisine tanınacak esnekliği değerlendireceğini, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak kararının ise İsrail devletinin sonu olacağını ifade etti.

Kipnis, ABD'nin başına er ya da geç bir Demokrat başkanın seçileceği ve o gün İsrail'in ya dünyanın baskısına boyun eğeceği ya da kapalı bir rejime dönüşeceği öngörüsünü paylaştı.

"Netanyahu'nun ofisinde Filistin Devleti kuruldu"

Eski İsrail İletişim Bakanı Limor Livnat, Yedioth Ahronoth gazetesindeki yazısında, Netanyahu'nun son 2 yılda yaptıklarıyla dünyanın desteğini kaybettiğini, şimdi de "siyasi tsunami"yi görmezden gelerek ortadan kaybolacağını umduğunu belirtti.

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinde Filistin Devleti kuruldu." ifadesini kullanan Livnat, Netanyahu'nun halkın çağrısına kulak vermediğini ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in koalisyonu dağıtma tehditlerine boyun eğdiğini kaydetti.

"Dünyanın gözünde cüzamlılar haline geldik"

Livnat, "Bu arada kültür, spor ve siyaset alanlarında dünyanın gözünde cüzamlılar haline geldik. Gazze'den gelen ve tüm dünyaya yansıyan korkunç görüntüler karşısında, artık kimse 'bunu kim başlattı' diye sormuyor. Biz, zayıfları, açlık çeken kadınları ve çocukları istismar eden güçlüler olarak görülüyoruz." ifadesini kullandı.

Çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamasına karşın İsrail'in Fiji, Mikronezya, Palau ve ABD ile baş başa kaldığını belirten Livnat, "En azından Trump bundan bıkıncaya kadar böyle." diye ekledi.

Eski İletişim Bakanı, Netanyahu'nun "siyasi tsunami"yi, ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasını ve uluslararası boykotları aynı şekilde ele aldığına, görmezden gelerek her şeyin kendi kendine ortadan kalkmasını beklediğine işaret etti.