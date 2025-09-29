İsrailli Aktivistler ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planını Destekledi

İsrailli aktivistler, ülkenin çeşitli caddelerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Hamas arasında muhtemel bir esir takası anlaşmasına ilişkin planını destekleyen afişler astı.

Güvenlik, siyaset ve ekonomi alanlarında görev yapmış 120'den fazla eski üst düzey yetkilinin bulunduğu siyasi bir girişim olan İsrail Bölgesel Güvenlik Koalisyonu tarafından asılan afişlerde İngilizce olarak, "Sayın Başkan (Trump), İsrail planınızı destekliyor, anlaşmayı yapın." ifadeleri yer aldı.

Dev afişlerde Trump'ın yanı sıra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın fotoğrafları yer aldı.

Trump'ın Gazze planı

Trump'ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim Gazze'yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

21 maddelik ateşkes önerisinde, hiçbir Gazzelinin ayrılmaya zorlanmayacağı ve ayrılan herkesin geri dönme hakkına sahip olacağı belirtilirken, plan Gazze'nin yeniden inşası sürecinde bölge halkının nereye gideceklerine dair bir açıklama içermiyor.

Mevcut planda ayrıca, Gazze'deki enkaz çalışmalarının kimin tarafından yapılacağı, maliyetinin kime yükleneceği bilgilerine yer verilmiyor.

ABD'nin önerisine göre, İsrail, 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak ve esirken hayatını kaybeden her bir İsrailliye karşılık 15 Gazzelinin cenazesini iade edecek.