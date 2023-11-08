İsrailli aktivist Regev'e göre Filistin konusunda kesinlikle ifade özgürlüğü yok

İsrailli aktivist Zohar Chamberlain Regev, Filistinlilere destek gösterilerinin bastırılmasının "tüm Avrupa'da insan haklarına yönelik tehdit olduğunu ve Filistin konusunda kesinlikle ifade özgürlüğü olmadığını" söyledi.

İsrailli aktivist Zohar Chamberlain Regev, Filistinlilere destek gösterilerinin bastırılmasının "tüm Avrupa'da insan haklarına yönelik tehdit olduğunu ve Filistin konusunda kesinlikle ifade özgürlüğü olmadığını" söyledi.

Filistin'e destek amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 5 Kasım'da Adana'daki İncirlik Üssü önündeki "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu"na katılan Regev, İsrail'in Filistin'e saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.

"Frankfurt'ta yaşıyorum ve kefiye giymemiz, Filistin bayrağı taşımamız, gösteri yapmamız, hatta Gazze'de katledilen insanlar için sessiz eylem yapmamız bile yasaklandı." diyen Regev, düzenledikleri gösterilerde polisin kendilerine tazyikli suyla müdahale ettiğini belirtti.

Regev, "Söz konusu Filistin ise kesinlikle ifade özgürlüğü olmadığını ve bunun tüm Avrupa'da insan haklarına yönelik tehdit olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması konusunda herhangi bir ateşkes sağlanamamasını "küresel utanç" olarak niteleyen Regev, ABD ve İngiltere gibi ülkeleri, İsrail'e silah teminat ederek krizi uzatmakla suçladı.

İsveç'ten Gazze'ye 10 Mayıs 2015'te yola çıkan ve 29 Haziran 2015'te uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahale ettiği Gazze'ye Özgürlük Filosu'nda bulunan Regev, Gazze halkı başta olmak üzere Filistinlilere, onlarla herhangi bir bağlantı olmadığında da kendilerini unutmadıklarını gösterdiklerini ifade etti.