İsrailli Ailelerden Netanyahu'ya Müzakere Çağrısı

Yakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanması için "bir an önce etkili ve hızlı müzakerelere başlama" çağrısında bulundu.

İsrailli esir ailelerinin çatı platformundan yapılan açıklamada, "Trump'ın Gazze'de esir tutulan İsraillileri geri getirme ve savaşı sona erdirme konusundaki kararlılığının desteklendiği" belirtildi.

Trump'ın planının Gazze'deki İsrailli esirlerin zarar görmemesi ve geri getirilmesi için son derece önemli olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Başbakan Netanyahu'ya, tüm rehinelerimizi evlerine geri getirmek için bir an önce etkili ve hızlı müzakerelere başlama çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.