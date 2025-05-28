İsrailli Ailelerden Netanyahu'ya Esir Taksisi Talebi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların 600'üncü gününde, yakınları Gazze'de tutulan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan derhal kapsamlı esir takası anlaşması talep ederek, başkent Tel Aviv'de otoyolu trafiğe kapattı.

Haaretz gazetesinin haberinde, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatan esir yakınlarının hükümetten Gazze'ye saldırıların durdurulması pahasına tüm İsrailli esirlerin serbest kalmasını garanti altına alacak bir anlaşma imzalamasını talep ettiğini aktarıldı.

Habere göre, Gazze'de tutulan yakınlarının "Netanyahu'nun ucuz politikalarının kurbanı" olduğunu vurgulayan aileler, Başbakan'ın koalisyonu ayakta tutmak adına esirleri "kaderine terk ettiğini" vurguladı.

Ailelerin oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada ise Gazze'ye saldırıların 600'üncü gününde, İsrailli esirler için ülkenin dört bir yanından düzenlenen etkinliklere halkın yoğun katılım gösterdiği belirtildi.

İsrail'de muhalefet ve esir yakınları, Gazze'de tutulan esirleri kaderine terk ettiği suçlamasıyla İsrail hükümetini sert bir şekilde eleştiriyor, sık sık protesto gösterileri düzenliyor.

Gazze'de, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 54 bin kişinin ölümüne neden olan ve uyguladığı ablukayla 2 Mart'tan sonra bölgeye "bir buğday tanesinin" dahi girişine izin vermeyen İsrail, dünya tarihinin gördüğü en büyük insanlık felaketlerinden birine yol açtı.