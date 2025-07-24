İsrailli Ailelerden Müzakere Endişesi: 'Fırsatı Kaçırmayın'

İsrailli esirlerin aileleri, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıtının ardından İsrail müzakere heyetinin "istişareler için" geri çağrılmasını endişeyle takip ettiklerini duyurdu.

İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan aileler adına yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin çok uzadığı ve bu durumun esirlerin hayatını riske attığı belirtildi.

Gazze'deki 50 İsrailli esirin tümünü geri getirme fırsatının kaçırılmasının "affedilemez" olacağını vurgulayan aileler, "Bunun bitmek bilmeyen başarısızlıklar zincirinde bir başka ahlaki, güvenlik ve diplomatik başarısızlık olacağını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen aileler, "39 esiri evlerine döndürdünüz. Pencere hala açık. Lütfen kapanmasına izin vermeyin. Liderliğiniz fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca aileler, Başbakan Binyamin Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'ten müzakerelerin durumu ve anlaşmayı engelleyen temel hususlar hakkında acilen bilgi talep etti.

İsrail yönetimi, esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için Hamas ile yapılan dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini "istişarelerde bulunmak için" geri çağırdığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, arabuluculuk faaliyetlerinde verdikleri destekten dolayı ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür edilirken "Hamas'ın öneriye verdiği yanıt ışığında, Doha'daki müzakere heyetinin daha ileri istişarelerde bulunmak üzere İsrail'e geri çağrılmasına karar verildi." ifadesi kullanılmıştı.

Hamas, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası amacıyla yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Hamas'ın olası anlaşma için sunduğu yanıtın olumlu ve gerçekçi olduğunu dile getirerek ateşkese varılması için Tel Aviv'in "ciddi ve hızlı" bir müzakereye girmesi gerektiğini belirtmişti.