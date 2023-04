İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi

TEL İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestoları sürdürüyor.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 17'inci haftasında yine meydanlara indi.

Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Hadera, gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

Gösterilerde, İsrail'in siyaset, yüksek bürokrasi, sanat ve iş dünyası gibi farklı kesimlerinden isimler de yer aldı.

Kaplan Caddesi'nde kurulan sahnede, İsrail'in farklı kesimlerinden konuşmacılar, hükümetin yargı düzenlemesine karşı demokrasi vurgusunda bulunan konuşmalar yaptı.

Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

Batı Kudüs'teki binlerce gösterici de yargı düzenlemesini Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndan Paris Meydanı'na yürüyerek protesto etti.

-İspanyol Başbakanı'ndan Tel Aviv'deki gösterilere mesaj

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in protestoculara gönderdiği video mesaj, başkent Tel Aviv'de kurulan sahnelerden göstericilere yayınlandı.

Dünya genelinde 132 merkez-sol partinin bir araya geldiği çatı örgüt Sosyalist Enternasyonelin de başkanlığını yürüten Sanchez, mesajında, "Bizler Sosyalist Enternasyonel olarak her zaman özgürlük, adalet ve demokrasi için mücadele ettik. Ancak sizlerin de bildiği gibi bu değerler cepte sayılamaz." ifadesini kullandı.

İsrail ana muhalefet lideri ve eski Başbakanı Yair Lapid de Kfar Saba'da gösteride konuşmasında, hükümetin İsrail Yüksek Mahkemesinin üyelerini atamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Ancak hükümetin, ertelediği düzenlemeyi mayısta yine Meclis'e getirmesi bekleniyor.

İsrail'de Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer alan sağ, aşırı sağ ve Ultra Ortodoks partiler perşembe günü tartışmalı yargı paketi için hükümete destek olmak için Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde geniş katılımlı gösteri düzenlemişti.