İsrail Zikim Plajı'nı Halkın Hizmetine Açıyor

(ANKARA) - İsrail Ordusu, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in onayıyla, savaşın başlangıcından bu yana kapalı olan Zikim Plajı'nın yarın halka açılacağını duyurdu.

İsrail Ordusu'nun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Güney İsrail'deki Zikim Plajı'nın halka açılmasını onayladığını bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Harekat durumu değerlendirmesi doğrultusunda, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Güney Komutanlığı'nın, Aşkelon Plajı Bölge Konseyi ile yakın koordinasyon ve işbirliği içinde, Zikim Plajı'nın halka açılmasına ve savaşın başlangıcından bu yana bölgede uygulanan kapalı askeri alan emrinin kaldırılmasına izin verilmesi yönündeki tavsiyesini onayladı.

Plaj, 16 Ekim 2025 Perşembe günü (yarın) açılacak. Açılış, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Güney Komutanlığı'nda yürüttüğü önemli operasyonel faaliyetler ve son haftalarda Güney Komutanlığı ile Donanma tarafından yürütülen düzenli bir muharebe prosedürünün ardından mümkün oldu.

Güney Komutanlığı'ndaki İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) güçleri, Batı Negev sakinlerini korumak için faaliyetlerine devam edecek. IDF, plajın açılmasını bölgenin restorasyon sürecinde bir adım olarak görüyor ve bu nedenle plajın halka en iyi ve en güvenli şekilde açılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösteriyor."