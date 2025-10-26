Haberler

İsrail, Yurt Dışındaki Saldırıların Arkasında İran Devrim Muhafızları Olduğunu İddia Etti

Güncelleme:
İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışında İsrail ve Yahudi hedeflerine yönelik saldırı girişimlerinde bulunduğunu öne sürdü. Mossad ve İsrail Başbakanlık Ofisi, bu yıl ve geçen yıl Avustralya, Yunanistan ve Almanya'da engellenen büyük saldırı girişimlerinin İranlı yetkililer tarafından organize edildiğini açıkladı.

İsrail, yurt dışındaki İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırıların arkasında İran Devrim Muhafızları olduğunu iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ile dış istihbarat teşkilatı Mossad'dan yapılan ortak açıklamada, 7 Ekim 2023 sonrası İran Devrim Muhafızlarının sistematik olarak İsrail ve Yahudilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunduğu öne sürüldü.

Bu sene ve geçen yıl Avustralya, Yunanistan ve Almanya'da engellenen "büyük saldırı girişimlerinden" İranlı yetkililerin sorumlu olduğu ileri sürülen açıklamada, Tahran yönetiminin 7 Ekim 2023 sonrası dünya çapında İsrail ve Yahudilerin çıkarlarını hedef alma çabalarını artırdığı savunuldu.

Mossad'ın diğer istihbarat teşkilatlarıyla ülke içinde ve dışında yürüttüğü operasyonlar neticesinde onlarca saldırı girişiminin engellendiği öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanlarından Sardar Amar'ın komutası altında hem İsrail'de hem yurt dışında İsrail ve Yahudi hedeflerine yönelik saldırıları teşvik etmek için bir mekanizma kurulduğu iddia edildi.

Devrim Muhafızları çatısı altında kurulduğu öne sürülen söz konusu mekanizmanın geçen yıl Yunanistan, Avustralya ve Almanya'daki saldırı girişimlerinden doğrudan sorumlu olduğu savunuldu.

Söz konusu saldırı girişimleri sonrası Avustralya'nın İran Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı ettiği ve Almanya'nın İran Büyükelçisi'ni kınama için bakanlığa çağırdığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
