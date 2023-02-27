İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu yıl üçlü zirve yapmayı planlıyor

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bu yıl içinde üçlü bir zirve yapmayı planladığı bildirildi.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bu yıl içinde üçlü bir zirve yapmayı planladığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştü.

İsrail ile GKRY arasında çeşitli alanlarda işbirliğini ele alan iki liderin, "bu yıl içinde Yunanistan ile birlikte liderler düzeyinde üçlü bir zirve düzenlemek için çalışacakları" belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, Başkanlığa yeni seçilen Hristodulidis'i tebrik ederek, İsrail'i ziyaret etmeye davet ettiği kaydedildi.