Nikos Dendias - Yair Lapid görüşmesi - Haberler

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Nikos Dendias - Yair Lapid görüşmesi

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in katılımıyla üçlü zirve düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in katılımıyla üçlü zirve düzenlendi.

Nikos Dendias - Yair Lapid görüşmesi

Nikos Dendias - Yair Lapid görüşmesi

Nikos Dendias - Yair Lapid görüşmesi

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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