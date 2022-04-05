Nikos Dendias - Yair Lapid görüşmesi
AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in katılımıyla üçlü zirve düzenlendi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in katılımıyla üçlü zirve düzenlendi.