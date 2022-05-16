İsrail Yüksek Mahkemesinden, Tartışmalı Kudüs Teleferik Planına Yeşil Işık - Haberler

KUDÜS, 16 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Yüksek Mahkemesi Pazar günü, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine bir teleferik ağı kurulmasına ilişkin tartışmalı projenin durdurulması için verilen dört dilekçeyi reddettiğini açıkladı. Mahkeme, üç yargıçtan oluşan yargıçlar kurulunun oybirliğiyle aldığı kararla, Kudüs'ün Filistinli sakinleri, çevreciler, akademisyenler ve diğerlerinin verdiği dilekçeyi reddederek 1,4 km uzunluğundaki teleferik hattı inşa planının iptali için izlenmesi gerekli yasal sürece de son vermiş oldu.

Mahkemenin açıklamasında, "Hükümetin yürütme yönteminde... herhangi bir kusur olmamıştır" denildi. İsrail Turizm Bakanlığı, Kudüs belediyesiyle birlikte yürüttüğü, saatte 3.000 kişi taşıma kapasiteli teleferik hattı inşa planının, birçok bölgesi Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar için kutsal olan Eski Şehir'deki yoğun trafiğe çözüm getirebileceğini söylüyor. Plana karşı çıkanlar, teleferik hattı için kurulacak tesislerin tarihi bölgenin görünümünde değişikliğe yol açacağını ve zaten ihtilaflı olan bölgede durumu daha karmaşık hale getireceğini savunuyorlar.

Filistinliler eskiden beri, İsrail'in 1967 yılında ilhak ettiği Doğu Kudüs'ün gelecekte kurulacak bağımsız Filistin devletinin başkenti olmasını isterken, İsrailliler Kudüs'ün tamamının ebedi başkentleri olarak kalmasında ısrar ediyor. Filistin Kurtuluş Örgütü teleferik hattı inşa planını, "Kudüs'ün kültürel, tarihi, manevi, coğrafi ve demografik karakterinin çirkin bir ihlali" ve "işgal altındaki Filistin kentine ve orada yüzyıllardır yaşamakta olan kent halkına yasadışı bir saldırı" olarak gördüğünü söylüyor. Uluslararası toplumun büyük bir kısmı İsrail'in Doğu Kudüs üzerindeki egemenliğini tanımıyor.

Xinhua / Güncel