İsrail Yüksek Mahkemesi, Şin-Bet Başkanlığı İçin Hükümete Süre Verdi

İsrail'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetine ve Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) başkanının atanması konusunda mutabakat sağlamaları için bir hafta süre verdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in en yüksek yargı makamı olan Yüksek Mahkeme'nin yargıçları, Şin-Bet başkanının atanması konusunda sunulan iki dilekçeyi görüştü.

İki dilekçe üzerinde 7,5 saat süren görüşmenin ardından yeni oturumun 6 Temmuz'da yapılmasını kararlaştıran yargıçlar, "Yeni Şin-Bet başkanının atanmasıyla ilgili dilekçelerin karara bağlanması gereğini ortadan kaldıracak bir uzlaşmaya varılmasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Savaş sırasında oğulları öldürülen ailelerin ve İsrailli esirlerin yakınlarının sunduğu ilk dilekçede, Netanyahu'nun Şin Bet'e yeni bir başkan atamasını yasaklayan ve daha önce mahkemeye sunulan başsavcılığın görüşünün iptali talep ediliyor.

Eski İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileri ve esir aileleri tarafından sunulan diğer karşı dilekçede ise Şin-Bet başkan adaylarının, tarafsız ve bağımsız bir komite aracılığıyla belirlenmesi isteniyor.

Ancak yargıçlar oturumda, mevcut yasanın böyle bir komitenin kurulmasına izin vermemesi nedeniyle ikinci dilekçenin reddedileceğini belirtti.

Başbakan Netanyahu, iç istihbarat teşkilatında 35 yıldır görev yapan Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararının ardından İsrail Yüksek Mahkemesi'nin karşı kararlarına rağmen Tümgeneral David Zini'yi yeni iç istihbarat şefi olarak atamıştı.

Tümgeneral Zini'nin resmi atama sürecinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Netanyahu'nun, Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma kararı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden almaya karar vermişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu'nun kararını önce dondurmuş, sonra da Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.

Netanyahu'nun görevden almak istediği ancak Yüksek Mahkeme engeline takıldığı Bar, "7 Ekim" başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, 15 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı.

Bar, bu başarısızlığın sorumluluğunu başta siyasi kademe olmak üzere herkesin üstlenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Şin-Bet sözcülüğünden 15 Haziran'da yapılan açıklamada, Netanyahu'nun tartışmalı bir şekilde görevden alma kararı verdiği Bar'ın, kurumdaki görev süresinin sona erdiği bildirilmişti.

Açıklamada, Bar'ın resmen görevden ayrılmasının ardından yerine geçici olarak, "Ş" kod adlı iç istihbarat teşkilatının direktör yardımcısının getirildiği aktarılmıştı.