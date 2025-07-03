İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Filistinlilerin Evlerine Yıkım Dondurma Kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampında Filistinlilerin evlerine yönelik toplu yıkımın geçici olarak dondurulması kararını aldı.

İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamaya göre, İsrail Yüksek Mahkemesi, evlerine yıkım kararı çıkarılan Filistinliler adına Adalah tarafından sunulan itiraz dilekçesi hakkındaki kararın açıkladı.

Yüksek Mahkeme, orduya yıkımları dondurması kararı alırken hükümete de itiraz dilekçesine yanıt vermesi için 2 Eylül'e kadar süre tanıdı.

Adalah'ın hukuk direktörü Dr. Suhad Bişara, İsrail Yüksek Mahkemesinin kararının, yıkımlar nedeniyle evini kaybedecek ailelere "haklarını savunmaları için fırsat verilmesinin" daha önce bölgede bu karar beklenmeden ev yıkımlarının gerçekleşmesi karşısında "nadir bir durum olduğuna" işaret etti.

Mahkemenin geçen yıl, "uluslararası hukukun ağır ihlali anlamına gelen" çok sayıda toplu yıkımı onayladığını ve orduya herhangi bir yargı süreci olmaksızın kapsamlı yıkım kararları alma ve uygulama yetkisi verdiğini hatırlatan Dr. Bişara, "Mahkeme yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için geçici tedbir kararlarının ötesine geçmeli ve bu hukuksuz emirleri tamamen iptal etmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki mülteci kamplarından Filistinlileri sürgün ediyor

İsrail ordusu, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarının bulunduğu kentlere yönelik saldırılarını Cenin ile başlattı.

Daha sonra saldırılarını Tulkerim kentine bağlı Tulkerim Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı'na genişleten İsrail, bu bölgelerdeki Filistinlilerin tamamını zorla kamplardan çıkardı. Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları karşısında 40 binden fazla Filistinli zorla sürgün edilerek evsiz bırakıldı.

Ordu, 30 Haziran'da Tulkerim Mülteci Kampı'nda 1600'den fazla kişinin yaşadığı toplam 104 bina için daha yıkım kararı vermiş ve dün ilk etapta yıkılacak 50 binada mukim Filistinlilere eşyalarını taşımaları için bir kaç saatlik süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin kararına rağmen İsrail ordusunun kalıcı işgalini sürdürdüğü Tulkerim ve Cenin kentlerindeki mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler hala evlerine ulaşamıyor.