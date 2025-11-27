İsrail Yüksek Mahkemesi'nde Tecavüz Görüntüleri Üzerine Arbede Çıktı

İsrail Yüksek Mahkemesi'nde İsrail askerlerinin Sde Teiman hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerinin basına sızdırılmasına ilişkin görülen duruşmada arbede çıktı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail askerlerinin Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırdığı iddiasıyla eski Askeri Başsavcı hakkında soruşturma açılmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, duruşmada söz konusu soruşturmayı denetlemesi için Adalet Bakanı Yariv Levin'in atadığı isme karşı itirazı ele aldı.

İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Isaac Amit, mahkeme salonunda çıkan arbede ve bağrışmaların ardından duruşmaya ara vermek zorunda kaldı.

Başyargıç Amit'in, duruşmanın izleyicisiz devam etmesi talimatıyla salonun boşaltılmasının ardından oturum kaldığı yerden devam etti.

Mahkeme salonundan çıkartılan, daha önce Filistinli esirlerden birine ağır şekilde kötü muamele etmekle suçlandığı belirtilen izleyicilerden biri Yüksek Mahkeme Başyargıcı Amit'e "Sen bir çöpsün." diye bağırdı.

Amit ise aşırı sağcı hükümetin yargıyı ele geçirme çabalarına atıfla, "Halkın mahkemeyi sindirmeye yönelik girişimleri görebilmesinden memnunum... Mahkeme güvenlik personeli, bağıran veya rahatsızlık veren herkesi dışarı çıkaracaktır. Bu konuda pazarlık yoktur." şeklinde konuştu.

İsrail askerlerinin tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi kasım ayı başında gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Sde Teiman'daki tecavüz görüntüleri yayımlanmıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin tecavüz esnasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza açıklanmadı.