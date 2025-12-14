Haberler

İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun Başsavcı'yı görevden alma kararını iptal etti

Güncelleme:
İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Netanyahu'nun Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı görevden alma kararını 'usulsüzlükler' nedeniyle geçersiz kıldı. Mahkeme, görevden alma sürecinin aceleci ve hukuki temelden yoksun olduğunu belirtti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı görevden alma kararını "usulsüzlükler" nedeniyle iptal etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme Başsavcı'nın görevden alınmasına ilişkin hükümet kararını iptal etti.

Yedi yargıçtan oluşan genişletilmiş Yüksek Mahkeme heyetinin aldığı kararda, Başsavcı Miara'nın görevden alınmasına yol açan süreçte usulsüzlükler olduğu belirtildi.

Kararda, görevden almanın gerçeklere veya hukuki temele dayanmayan ve meslek kuruluşlarıyla istişare edilmeyen aceleci bir prosedürle gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin ise Yüksek Mahkeme'yi hükümet karşıtı olmakla suçlayarak "Dünyada hiçbir mahkeme, hükümetin güvenini kaybetmiş ve tüm bakanlar tarafından oybirliğiyle görevden alınmış bir hukuk danışmanını hükümete dayatmaz." iddiasında bulundu.

İsrail kabinesi, ağustos başında Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin görüş ayrılığı yaşadığı Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınması kararını onaylamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, kabinenin Başsavcı Miara'nın görevden almasını donduran ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
