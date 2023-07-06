İsrail Yolcuları Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı
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TEL Aviv-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında görevli bir kabin memuru 3 İsrail uyruklu yolcunun gizliden videosunu çektiğini gerekçe göstererek taciz iddiasında bulundu. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra 3 İsrailli yolcu gözaltına alındı.
TEL Aviv-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında görevli bir kabin memuru 3 İsrail uyruklu yolcunun gizliden videosunu çektiğini gerekçe göstererek taciz iddiasında bulundu. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra 3 İsrailli yolcu gözaltına alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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