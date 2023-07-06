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İsrail Yolcuları Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı

İsrail Yolcuları Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

TEL Aviv-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında görevli bir kabin memuru 3 İsrail uyruklu yolcunun gizliden videosunu çektiğini gerekçe göstererek taciz iddiasında bulundu. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra 3 İsrailli yolcu gözaltına alındı.

TEL Aviv-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında görevli bir kabin memuru 3 İsrail uyruklu yolcunun gizliden videosunu çektiğini gerekçe göstererek taciz iddiasında bulundu. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra 3 İsrailli yolcu gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tel Aviv İsrail Güncel Haberler

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