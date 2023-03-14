İsrail Yolcu Trenlerine Yapay Zeka Destekli Güvenlik Uyarı Sistemi Kuracak

KUDÜS, 14 Mart (Xinhua) -- İsrail Demiryolları yolcu trenlerine yapay zeka tabanlı güvenlik uyarı sistemi kuracak.

Devlete ait kurum Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli teknoloji şirketi Rail Vision tarafından geliştirilen elekto-optik sistemlerin, çoğu hava ve ışık koşulunda iki kilometreye kadar genişletilmiş görüş mesafesiyle demiryolu üzerindeki ve yakınlarındaki insan, araç, hayvan ve bitkileri tespit edip çarpışmaları önleyebildiğini ve aksaklık sürelerini azaltabildiğini söyledi.

Teknoloji şirketine göre hassas görüntüleme sensörlerini yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisiyle birleştiren sistem, engelleri tespit edip sınıflandırabiliyor ve sonrasında hem sürücüye ve hem de operatörün komuta-kontrol merkezine gerçek zamanlı görsel ve işitsel uyarılar gönderebiliyor.

Açıklamada sistemlerin devam eden deney, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları için ilk aşamada 10 lokomotife monte edileceği belirtildi.