İsrail Yetkilisi: ABD'nin İran'a Yönelik Saldırıları İçin Hasar Tespiti İçin Henüz Erken

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Bir İsrailli yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırıları sonrasında hasar tespiti için erken olduğunu belirtti. Yetkili, saldırıların ardından hava unsurlarının hasar değerlendirmeleri yapacağını ifade etti.

İsrailli bir yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırılara ilişkin hasar tespiti için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan ve ismi paylaşılmayan bir İsrailli yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırılara yönelik, "Hasar değerlendirmesi için henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Yetkili, "şafak vakti" sonrası hava unsurlarının, nükleer tesislere yönelik hasarı saptayabilecek değerlendirmeleri yapacağını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç ayrı nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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