İsrail Yerleşim Bakanı Orit Strock'un Türkiye'ye Yönelik Provokasyonu

Güncelleme:
İsrail Yerleşim Bakanı Orit Strock, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu önünde yaptığı provokatif açıklamalarla dikkat çekti. Türkiye'nin Filistin nezdindeki konsolosluğunun İsrail'in egemenlik haklarını zedelediğini iddia eden Strock, bu süreçte Türkiye aleyhine artan açıklamaların bir parçası olarak değerlendirilmekte.

İsrail Yerleşim Bakanı Orit Strock aralarında Likud Milletvekili Amit Halevi'nin de yer aldığı bir grupla, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu önünde provokatif açıklamalar yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarından gasbedilen yerleşimlerden sorumlu aşırı sağcı Bakan Strock'a İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan Milletvekili Halevi de eşlik ederken grup konsolosluğun önünde toplandı.

Gruptan bazı kişiler, Başkonsolosluk binasının ve konsolosluk çalışanlarının diplomatik plakalı araçlarının fotoğraflarını çekti.

Ziyaretin başta Başbakan Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasetçilerin Türkiye aleyhindeki açıklamaları ve basında Türkiye aleyhine haberlerin arttığı süreçte gelmesi dikkati çekti.

İsrail'de aşırı sağcı yayınlarıyla bilinen Kanal 14'ün konuya ilişkin yayımladığı habere göre, Strock ve beraberindekiler, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'nun İsrail polis merkezine ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ofisine çok yakın mesafede bulunduğunu belirterek yaptıkları faaliyetler ve "Filistin Büyükelçiliği" olarak tanımlanması nedeniyle İsrail'in egemenlik haklarını zedelediğini iddia etti.

Grup Fransa'nın Kudüs Başkonsolosluğu'na da gitti

Aşırı sağcı bakanın öncülük ettiği söz konusu grup, Fransa'nın Kudüs Başkonsolosluğu önüne giderek bu kurumun da İsrail'in egemenlik haklarını zedelediğini öne sürdü.

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığının Fransa'nın Kudüs Başkonsolosluğu'nun kapatılacağı tehdidine rağmen, Fransızların hala faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret edildi.

Aşırı sağcı grup, Misyon şefinin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a güven mektubu sunarak Kudüs'te İsrail yasalarına aykırı olarak faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Aşırı Sağcı Orit Strock, Gazze'de 10 Ekim'de devreye giren ateşkes, esir takası anlaşmasında Türkiye'nin garantör ülke olarak rol almasından rahatsızlığını dile getirmiş, "Gazze'de ne traktörde ne cipte ne de herhangi bir tekerlekli araçta Türk görmek istemiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
