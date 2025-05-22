İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü

İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı depoya düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

- İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü

GAZZE - İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı depoya düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, savunmasız sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı depoya düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklar, çok sayıda yaralının kentteki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi.

"Gece saat 02.00 sıralarında İsrail savaş uçakları bizi hedef aldı"

Saldırıdan sağ kurtulan Nureddin Ebu el-Hüseyin yaptığı açıklamada, "Uyuyorduk ve gece saat 02.00 sıralarında İsrail savaş uçakları bizi hedef aldı" dedi.

İsrail bombardımanından kaçmayı başardığını kaydeden Ebu el-Hüseyin, Yıkıntılar arasında ailemi aramaya başladım. Onların parçalarını buldum. Ölenlerin çoğu çocuk ve kadındı. Herhangi bir uyarı yapılmadı. Biz Refah'tan geliyoruz. Güvenli bir yer arayarak Deir el-Balah'taki el-Barakah bölgesine sığındık, ancak İsrail savaş uçakları ailemi öldürdü" diye konuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bölgede 53 bin 762 sivil hayatını kaybetti, 122 bin 197 sivil de yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.