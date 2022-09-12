İsrail Yenilenebilir Enerjinin Yaygınlaştırılması İçin Bir Plan Açıkladı

KUDÜS, 12 Eylül (Xinhua) -- İsrail Enerji Bakanlığı Pazar günü, yenilenebilir enerji altyapılarının ülke genelinde yayılmasını hızlandırmak için bir plan başlattığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında planın, İsrail'de konut amaçlı olmayan tüm yeni inşaatlarda yenilenebilir enerji tesisatının kurulmasını ve elektrik şebekesinin yenilenebilir enerjiyle üretilen daha fazla elektriği taşıyacak şekilde genişletilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını hedefliyor. Buna ek olarak yaklaşık 70 kamu şirketi mevcut mal varlıklarına ve altyapılarına yenilenebilir enerjiyi entegre edecek ve enerji verimliliğini artıracak. Açıklamada, yenilenebilir enerjinin bundan böyle devlet desteğiyle tüm altyapı ve inşaat projelerinin planlama ve kurulumunda göz önünde bulundurulacak bir faktör halini alacağı kaydedildi.