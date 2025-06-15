İsrail, Yemen'in Sana Şehrine Hava Saldırısı Düzenledi

SANA, 15 Haziran (Xinhua) -- İsrail, Yemen'in başkenti Sana'da "üst düzey Husi liderlerin gizli toplantı yaptığı" iddia edilen binaya hava saldırısı düzenledi.

Husilere yakın bir kaynağın verdiği bilgilere göre Sana'nın güneyinde bulunan bina, cumartesi gecesi düzenlenen saldırının ardından Husi güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındı ve olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Husi karşıtı yerel medya organları da toplantıya Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat'ın ve Husi Genelkurmay Başkanı Abdulkerim el-Gumari'nin başkanlık yaptığını bildirdi.

Bazı medya kaynaklarındaysa gizli toplantıya Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, Husi Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi ve Husi askeri istihbarat şefi Ebu Ali el-Hakim'in de katıldığı bilgisi yer aldı.

Husilerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hedef alınan binanın yakınında yaşayanlar, Xinhua'ya yaptıkları açıklamada olay yerinde en az 10 yanmış ceset gördüklerini söyledi.

Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, Filistinlilerle dayanışma göstermek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana İsrail'e saldırılar düzenliyor.

İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınayan grup, İsrail'e yönelik uzun menzilli füze saldırılarını yoğunlaştıracaklarını açıklamıştı.