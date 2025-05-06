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İsrail, Yemen'in Başkenti Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Yemen'in Başkenti Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'da havalimanı, elektrik santralleri ve bir çimento fabrikasına yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Havalimanının Husiler tarafından silah tedarikinde kullanıldığı iddia ediliyor.

- İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı

SANA - İsrail ordusu, Yemen'in başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanı, elektrik santralleri ve Sana'nın kuzeyindeki bir çimento fabrikasına saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, tahliye uyarısının ardından Yemen'in başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanı ve bazı noktalara hava saldırıları düzenledi. Başkent üzerinden yoğun duman yükseldi. Husilere bağlı Al-Masirah televizyonu, başkent Sana'nın kuzeyindeki bir çimento fabrikası ile Bani el-Harith bölgesindeki bir elektrik santralinin de hedef alındığını aktardı.

"Havalimanı devre dışı kaldı"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Yemen'deki Husi rejimine ait hedeflere bir gün arayla ikinci kez saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Sana Uluslararası Havalimanı'nda Husilerin altyapısının hedef alınıp imha edildiği ve havalimanının tamamen devre dışı kaldığı aktarıldı. Havalimanının Husiler tarafından silah ve eleman tedariki için kullanıldığı, terör amaçlı işletildiği iddia edildi. Ayrıca Sana'daki bazı elektrik santrallerine ve Sana'nın kuzeyinde bulunan, Husilerin tünelleri ve askeri altyapısının inşasında kullanıldığı belirtilen bir çimento fabrikasına da saldırı düzenlendiği belirtildi. Husilerin son 1.5 yıldır İran'ın öncülüğü ve finansmanıyla İsrail ile müttefiklerine zarar vermek, bölgesel istikrarı baltalamak ve küresel seyrüsefer özgürlüğünü aksatmak amacıyla faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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