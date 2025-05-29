İsrail, Yemen Havalimanı'nı Hedef Aldı: Son Ticari Uçak İmha Edildi

İsrail, Yemen Havalimanı'nı Hedef Aldı: Son Ticari Uçak İmha Edildi
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İsrail savaş uçakları, Yemen'in Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenleyerek Yemen Havayolları'na ait son ticari uçağı imha etti. Saldırı, artan askeri gerilim ve sivil altyapıya yönelik tehditler konusunda endişeleri artırdı.

ADEN, 29 Mayıs (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, Sana Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan hava saldırılarında Yemen'in ulusal havayolu şirketine ait çalışır durumdaki son uçağı imha etti.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, İsrail savaş uçaklarının çarşamba sabahı dört saldırı düzenleyerek havalimanı pistini ve Yemen Havayolları'na ait bir uçağı vurduğunu duyurdu.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın Genel Müdürü Halid El-Şaif, Yemen'in ulusal havayolu şirketi tarafından işletilen son ticari uçağın da imha edildiğini doğruladı.

El-Şaif, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "İsrail, Sana Havalimanı'nda faaliyet gösteren son Yemen Havayolları uçağını hedef alarak imha etti" açıklamasında bulundu. Yetkili paylaşımında, alevler içindeki uçak ve havalimanından yükselen dumanları gösteren fotoğraflara da yer verdi.

Yemen Havayolları bir açıklama yayınlayarak saldırıyı kınadı ve bir sonraki duyuruya kadar Sana Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg saldırıyı şiddetle kınayarak artan askeri gerilimin Yemen'deki sivil halk üzerindeki etkileri konusunda endişelerini dile getirdi.

Grundberg X'te yaptığı açıklamada "Husiler ve İsrail arasında devam eden askeri çatışma, Yemen ve bölge için zaten çok kırılgan olan durumu daha da kötüleştiriyor" dedi.

Grundberg, "Gerek Yemen'deki Sana Havalimanı, gerekse de İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı olsun sivil altyapıya yönelik saldırılar kabul edilemez" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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