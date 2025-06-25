İsrail, Yemen'den Fırlatılan İHA'yı İmha Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir insansız hava aracının ülke hava sahasına doğru ilerlerken başarıyla imha edildiğini açıkladı. Bu durum, İsrail-İran arasındaki ateşkes sonrası önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İsrail, Yemen'den fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasına doğru ilerlerken imha edildiğini öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den atılan bir İHA İsrail'e doğru ilerlerken imha edildi.

İHA'nın İsrail hava sahasına girmediği, bu nedenle saldırı sirenlerinin çalınmadığı kaydedildi.

İsrail basınındaki haberlerde, İHA'nın Mısır'dan İsrail'e doğru ilerlerken imha edildiği aktarıldı.

Bunun, İsrail-İran arasında 24 Haziran'da sağlanan ateşkesin ardından Yemen'den İsrail'e düzenlenen "ilk saldırı" olduğu ifade edildi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a sürpriz bir saldırı başlattı. İran'dan da İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme saldırılar yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar 24 Haziran'da ateşkesle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
İran Meclisi 'Amerika ve İsrail'e ölüm' sloganlarıyla inledi

İran'ın kritik kararı sonrası Meclis bu sloganla inledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı! Esenler Erokspor, Fenerbahçe'nin yetenekli kalecisini istiyor

Resmi görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den ayrılıyor
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
İzmir'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor

Ege'nin incisinde orman yangını! Evler tahliye edildi
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.