Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı

İsrail, Yemen'den Atılan Füze Nedeniyle Sirenleri Çaldı

İsrail, Yemen'den Atılan Füze Nedeniyle Sirenleri Çaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığını ve füzeye müdahale ettiklerini açıkladı. Kudüs ve çevresi, Batı Şeria'nın bazı bölgeleri ve Ölü Deniz yakınlarında siren sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füze sebebiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığını ve füzeye müdahale ettiklerini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze sebebiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Açıklamada füzeye müdahale edildiği, sirenlerin prosedürler doğrultusunda çaldığı aktarıldı.

Times of Israel'in haberinde de Yemen'den atılan füze sebebiyle Kudüs ve çevresi, Batı Şeria'daki bazı bölgeler ve Ölü Deniz yakınlarında siren seslerinin çaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Meydanlarda tek tek kontrol ediliyor! İstanbul'da başladı
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.