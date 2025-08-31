İsrail, Yemen'deki Saldırılardan Sonra Kabine Toplantılarını Güvenliğe Taşıyor

İsrail, Yemen'e düzenlediği saldırıda İran destekli Husilerin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi'yi öldürmesinin ardından kabine toplantılarını daha güvenlikli bir yere taşıma kararı aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da konuya dair habere yer verildi.

Haberde, bugün yapılacak haftalık kabine ile Güvenlik Kabinesi toplantılarının daha güvenlikli bir yere taşınması kararının, Yemen ve Gazze Şeridi'nde Hamas ile Husilerin üst düzey isimlerinin hedef alınmasının ardından verildiği belirtildi.

Haftalık kabine toplantısının öğle saatlerinde yapılması, Güvenlik Kabinesi'nin ise yerel saatle akşam 18.00'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de uluslararası tanınırlığı olmayan hükümetin başındaki Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'den intikam almaya yemin etmişti.

İsrail ordusu 30 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda "Hamas'tan önemli bir ismi" hedef aldığını ileri sürmüş ancak saldırıyı kime karşı düzenlediğini açıklamamıştı.

İsrail basını, askeri kaynaklara dayandırarak Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin "hedef alındığını" öne sürmüştü. İsrail ordusunun bu saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığı" da aktarılmıştı.