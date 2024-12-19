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İsrail, Yemen'deki Husilere Hava Saldırıları Düzenledi

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İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Savaş uçakları, Husilere ait askeri hedefleri bombalayarak, Husilerin daha önce gerçekleştirdiği saldırılara yanıt verdiklerini bildirdi.

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı bir dizi hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in iç kesimleri ile batısındaki sahil bölgesini bombaladığını belirtti.

Savaş uçaklarının Husilere ait askeri hedefleri bombaladığını aktaran Adraee, Husilerin İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıları hatırlattı.

Husilerin bu gece Yemen'den gerçekleştirdiği füze saldırısı nedeniyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmak zorunda kaldığına dikkati çeken Adraee, Husilerin 2 haftadan beri de İHA'lı saldırılar düzenlediğini ifade etti.

İsrail savaş uçaklarının Yemen'de bombaladığı yerlerin Husiler tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını öne süren Adraee, saldırılarla Husilerin altyapıyı askeri amaçlarla kullanmasını engellemeyi hedeflediklerini iddia etti.

Adraee, İsrail'in Yemen'e yönelik hava saldırılarında limanların yanı sıra başkent Sana'daki enerji altyapısının hedef alındığını aktardı.

Husilerin bir yıldan beri İran'ın finansman ve talimatlarıyla İsrail'i hedef almaya çalıştığına işaret eden Adraee, Husileri, bölgesel istikrarın yanı sıra denizde seyrüsefer güvenliğini bozmakla suçladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bir dizi hava saldırısının düzenlendiği belirtilmişti

Sana'nın kuzey ve güney bölgelerinde yer alan elektrik santrallerinin bombalandığı aktarılan haberde, ülkenin batısındaki Kızıldeniz kıyısında ise Hudeyde Limanı'na 4 ve Ras İsa bölgesinde bulunan petrol tesislerine 2 hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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