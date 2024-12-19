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İsrail, Yemen'deki Husi Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Yemen'deki Husi Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail, İran destekli Husilere karşı düzenlediği hava saldırısında Yemen'de dokuz kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu. İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıları şiddetle kınadı.

(ANKARA) – İsrail, ülkesine füze saldırısı düzenleyen İran destekli Husilere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurarak yanıt verdi. İsrail hava saldırılarında Yemen'de dokuz kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Yemen'in altyapısına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Yemen'deki Husilerin İsrail'e yönelik son saldırısından saatler sonra, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) günün erken saatlerinde Yemen'deki Husi hedeflerine birçok hava saldırısı düzenledi. Husi Medya Ofisi Başkan Yardımcısı Nasruddin Amer, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, İsrail'in, başkent Sana yakınlarındaki bir liman ve petrol tesisine düzenlediği hava saldırılarında dokuz kişinin öldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını belirtti.

Husilerin saldırısının ardından günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail ordusunun Yemen'den fırlatılan bir füzeyi engellemesinden sonra İsrail'in merkezinde siren seslerinin duyulduğunu, saldırıda Ramat Gan'daki bir okulun hasar gördüğünü ve yaralanan olmadığını ifade etti. IDF, hava saldırılarının Husilerin geçtiğimiz yıl İsrail'e düzenlediği ve çoğu engellenen füze ve insansız hava aracı saldırılarına misilleme olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün gece Yemen'de Husilere saldırdık. Husi terör örgütü liderlerini uyarıyorum: İsrail'in uzun eli size de uzanacaktır. Her kim İsrail devletine el kaldırırsa eli kesilecek, her kim zarar verirse yedi kat zarar görecektir. Kuvvetle saldıracağız ve İsrail devletine karşı ateş açılmasına ve tehditlere izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Yemen'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Sana enerji santrali, Ras Al-Eisa yakıt tankları ve Yemen'in Hudeyde limanı da dahil olmak üzere Yemen'in altyapısına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Bekayi, Yemen'deki sivil altyapının tahrip edilmesine yol açan bu saldırıları, uluslararası hukuk ilke ve standartlarının ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ağır bir ihlali olarak nitelendirdi.

Bekayi, "Siyonist rejimin suçları ABD'nin koşulsuz desteği altında gerçekleşmektedir ve Washington, Tel Aviv'i yöneten suç çetesinin ihlallerine ve suçlarına ortaktır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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