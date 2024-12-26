İsrail, Yemen'de Husi Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, geçen Cumartesi Tel Aviv'e füze saldırısı düzenleyen Yemen'i vurdu. Başkent Sanaa'daki havalimanı ile El Hudeyde'de bir askeri üssün vurulan hedefler arasında olduğu belirtiliyor.İsrail Yemen'de Husi ayrılıkçıların kontrolündeki başkent Sanaa ve 200 kilometre batısındaki sahil kenti El Hudeyde'ye hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yemen basınına göre bombardımanda Sanaa Havalimanı ile El Hudeyde kentindeki bir askeri üs ve enerji tesisleri hedef alındı. Havalimanında pistlerin yanı sıra kontrol kulesinin de vurulduğu aktarılırken saldırıya dair İsrail ordusundan bir yetkili, hava harekatına dair herhangi detaylı bir bilgi vermeden, "Husiler İran terör ekseninin kalbidir" ifadelerini kullandı.

İsrailli Jerusalem Post gazetesi saldırı öncesinde ABD'ye bilgi verildiğini ve Sanaa'da yedi, El Hudeyde'de ise üç hedefin vurulduğunu aktardı. Söz konusu operasyona İsrail Hava Kuvvetleri'nden kaç uçağın katıldığı bilinmiyor.

Yemenli Husi milisler Cumartesi günü Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleştirmiş ve bu saldırıda 16 kişi yaralanmıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ardından Yemen'e karşılık verileceği tehdidinde bulunmuştu.

İran destekli Husiler Gazze Savaşı'nın başından bu yana füze ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Husiler ayrıca İsrail'e mal taşıdığı iddiasıyla bölgedeki ticari gemileri de hedef alıyor. İsrail uçakları daha önce de Yemen'e hava saldırısı gerçekleştirmişti. ABD ve İngiltere de deniz ticaretini tehdit ettikleri gerekçesiyle aylardır Yemen'de Husi hedeflerini bombalıyor.

AFP,Reuters / MUK,ET

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