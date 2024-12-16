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İsrail, yazar, şair ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef alıyor

İsrail, yazar, şair ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef alıyor
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Araştırmacı-yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılarda 100'ün üzerinde yazar, şair ve gazetecinin kasıtlı öldürüldüğünü söyledi.

Araştırmacı-yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılarda 100'ün üzerinde yazar, şair ve gazetecinin kasıtlı öldürüldüğünü söyledi.

Filistin direniş edebiyatıyla ilgili çalışmalar yapan Mut, Trakya Üniversitesi İkra Kitap Topluluğunca düzenlenen "Filistin Direniş Edebiyatının 100 Yıllık Mücadelesi" konulu söyleşisine katıldı.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Filistin halkının adalet ve özgürlük mücadelesini sembolize eden kefiye takan Mut, bölgedeki mücadelenin 7 Ekim 2023'te başlamadığını, Filistin halkının yaklaşık bir asırdır davalarını sürdürdüklerini söyledi.

Mut, Filistinli yazar, şair ve edebiyatçıların 100 yıldır Filistin halkının haklı mücadelesini tüm dünyaya anlatmaya çalıştığını dile getirdi.

"Kaybetmek unutmakla başlar"

Filistinli yazarların yaşananları tek tek kaleme aldığını vurgulayan Mut, şunları kaydetti:

"İki amaç var. Bunlardan birisi hafızayı canlı tutmak. Müslüman halkın hafızasını canlı tutmak istiyorlar. Çünkü kaybetmenin başlıca taraflarından birisi unutmaktır. Bu yüzden siyonizmin her zaman en temel hedefi 'Filistinli Müslümanlara kimlik ve inançlarını unutturmayı başarabilmek' olmuştur. Bunun için mücadele etmişler. Filistinli yazar ve şairler siyonizmin bu hedefiyle mücadele etmişlerdir. Yaşananları daha çok insana duyurmak amacıyla çalışmışlardır."

Mut, fikir ve görüşleriyle halkı bilinçlendiren Filistinli düşünce insanlarının her zaman İsrail'in hedefinde olduğuna dikkati çekti.

"Hepsi hedef alınarak şehit ediliyorlar"

Edebiyatçı ve gazetecilerin yazılarıyla Filistin halkının haklı davasını savunmaya çalıştığını belirten Mut, şöyle devam etti:

"Önemli yazar, şair ve gazetecileri de sayarsak 7 Ekim Aksa İntifadası'ndan bu yana 100'ün üzerinde Filistinli yazar, şair ve gazeteci kasıtlı olarak şehit edildi. Bu edebiyatçıların hiçbirisi tesadüfen, rasgele şehit edilmiyorlar. Hepsi hedef alınarak şehit ediliyorlar. Çünkü Filistin direnişine önderlik etmede, halkı etkilemede çok önemli bir güce sahipler. İsrail şöyle düşünüyor, 'Ben bu şairi öldürürsem halkın direnişini baltalamada önemli bir yol kat etmiş olurum.' diyor."

İkra Kitap Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Muhammet Altaytaş da Filistin direniş edebiyatının yaşanmış mücadelenin yansıtılması açısından önem arz ettiğini söyledi.

Filistinli yazarların kalemleriyle savaştıklarını anlatan Altaytaş, "Filistinli yazarların yazdığı şiirler, öyküler bugün kar topu gibi büyüyerek insanları etkilemeye devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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