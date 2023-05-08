İsrail, yaklaşık 4 aydır alıkoyduğu bir Filistinlinin cenazesini teslim etti

İsrail ordusu, şubat ayından bu yana alıkoyduğu bir Filistinlinin cenazesini teslim etti.

İsrail ordusu, şubat ayından bu yana alıkoyduğu bir Filistinlinin cenazesini teslim etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Sivil İşler Genel Kurulundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail makamlarının, Şerif Hasan Veridat'ın (22) naaşını Filistinli yetkililere teslim ettiği belirtildi.

Evine getirilen Veridat'ın naaşı daha sonra El Halil'in güneyinde yer alan Ez-Zahiriyye belde mezarlığında yüzlerce Filistinlinin katılımıyla toprağa verildi.

Veridat, 9 Şubat 2023'te İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan El-Fevvar Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor.

"Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi"ne göre İsrail tarafından 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde şehit edilen 256 Filistinlinin naaşı Rakamlar Mezarlığı'nda tutuluyor.