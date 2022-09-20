İsrail, Yahudi bayramlarında Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları kapatacak

İsrail ordusu, bu hafta sonunda başlayacak ve ekim ayı ortasına kadar devam edecek Yahudi bayramları sırasında bazı günlerde Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile olan geçiş noktalarını tamamen kapatacağını duyurdu.

İsrail ordusu, bu hafta sonunda başlayacak ve ekim ayı ortasına kadar devam edecek Yahudi bayramları sırasında bazı günlerde Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile olan geçiş noktalarını tamamen kapatacağını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik durumunun değerlendirilmesi ve siyasi düzeyden gelen direktifler doğrultusunda Yahudi yeni yılı tatillerinde ve diğer bayram günlerinde Batı Şeria'ya kapsamlı bir kapatma uygulanmasına ve Gazze Şeridi ile olan geçişlerin de kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Söz konusu geçişlerin 25 Eylül itibarıyla kapatılacağı ve durum değerlendirmesine göre 27 Eylül'de yeniden açılacağı ifade edildi.

Batı Şeria'nın Cenin bölgesindeki El-Celeme Kapısı'nın İsrail vatandaşı Arapların sadece araçlarıyla girişi için yine 27 Eylül sabahı açılacağı aktarıldı.

Yom Kippur dolayısıyla 4 Ekim'de de Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile olan geçişlerin ikinci kez kapatılacağı ve ertesi gün akşam saatlerinde açılacağı kaydedildi.

Ordunun açıklamasında, durum değerlendirmesine göre 9 Ekim'den ertesi gün gece yarısına kadar ve 16 Ekim'den ertesi gün gece yarısına kadar yine geçişlerin kapatılacağı kaydedildi.

Bu dönemde insani, tıbbi ve istisnai vakaların sadece Filistin topraklarındaki İsrail hükümet faaliyetleri koordinatörünün onayından sonra kapılardan geçişine izin verileceği belirtildi.

İsrailliler 26 Eylül'de İbrani takvimine göre yeni yılbaşını, 5 Ekim'de Yom Kippur'u, 10 ve 16 Ekim'de de Sukot (Çardaklar) Bayramı'nı kutlayacak.