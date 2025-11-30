Haberler

İsrail, Yabancı Aktivistlere Saldırdı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha yakınlarında yabancı aktivistlere saldırısında dört kişi yaralandı. Saldırganlar, yabancı aktivistlerin kaldığı evi basarak cep telefonları ve pasaportları yağmaladı. Olay, artan İsrail saldırıları ve Filistinlilere yönelik gözaltıların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha yakınlarında yer alan Filistinli bedevilerin kaldığı Ayn ed-Duyuk bölgesine destek için bulunan yabancı uyruklu 4 kişiyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, gaspçı İsrailliler, sabah saatlerinde Ayn Duyuk'ta Filistinlilere destek için bulunan yabancı uyruklu aktivistlerin kaldığı eve saldırı düzenledi.

Saldırganlar, evde ikamet eden üç İtalyan ile bir Kanada vatandaşını yaraladı. Biri ağır yaralanan 4 aktivist tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan İsraillilerin yabancı aktivistlere ait cep telefonları ve pasaportlar da dahil olmak üzere evi yağmaladığı, eşyalara zarar verdiği aktarıldı.

Yabancı aktivistlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırıları karşısında bölge halkına koruma ve destek sağlamak amacıyla birkaç gündür bedevi yerleşim bölgesinde kaldıkları ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik 766 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.