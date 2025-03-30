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İsrail ve Yunanistan Liderlerinden Güvenlik ve Ekonomi Vurgusu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Batı Kudüs'te bir araya gelerek savunma, ekonomik fırsatlar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ikili önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirildi.

Başta savunma olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerin de Doğu Akdeniz, Suriye, Lübnan ve Kızıldeniz'e odaklanarak değerlendirildiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, iki ülkenin "ortak değerlere ve ortak çıkarlara" sahip olduğunu, önlerinde "birçok fırsat" bulunduğunu söyledi.

Çok sayıda İsraillinin Yunanistan'a yatırım yaptığını kaydeden Netanyahu, görüşmede "güvenlik sorunları, ekonomik fırsatlar ve bölgede kalıcı barışı" ele alacaklarını bildirdi.

Miçotakis de iki ülkenin enerji projelerinin bölgedeki istikrar için önemli olduğunu savundu.

Lübnan'ın güneyinde ateşkesin korunmasının önemini vurgulayan Miçotakis, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğine işaret etti.

Miçotakis, İsrail ile Yunanistan arasında ekonomik işbirliğinin yanı sıra savunma işbirliğine odaklanmak istediğini söyledi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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