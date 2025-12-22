İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunan mevkidaşı Miçotakis ile bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, toplantının Batı Kudüs'teki bir otelde İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üçlü zirvesi kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

Önce baş başa görüşme gerçekleştiren Netanyahu ve Miçotakis, ardından heyetler arası toplandı yaptı.

Heyetler arası toplantıya her iki ülkenin dışişleri bakanları ve diğer üst düzey yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

İsrail-Yunanistan-GKRY liderlerinin üçlü zirve gerçekleştireceği ve zirvede çok sayıda bölgesel meselenin ele alınacağı bildirilmişti.