İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunan mevkidaşı Miçotakis ile bir araya geldi

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Batı Kudüs'te bir araya gelerek üçlü zirve kapsamında görüşmeler yaptı. Toplantıda, bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, toplantının Batı Kudüs'teki bir otelde İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üçlü zirvesi kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

Önce baş başa görüşme gerçekleştiren Netanyahu ve Miçotakis, ardından heyetler arası toplandı yaptı.

Heyetler arası toplantıya her iki ülkenin dışişleri bakanları ve diğer üst düzey yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

İsrail-Yunanistan-GKRY liderlerinin üçlü zirve gerçekleştireceği ve zirvede çok sayıda bölgesel meselenin ele alınacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
