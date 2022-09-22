İsrail ve Yemen temsilcileri, İran Cumhurbaşkanı Reisi BM'de konuşurken salondan ayrıldı Güncel Haberler İsrail ve Yemen temsilcilerinin İran Cumhurbaşkanı Reisi BM'de konuşurken salondan ayrılmasından detaylar KUDÜS (AA) – İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi protesto ederek... İsrail ve Yemen temsilcilerinin İran Cumhurbaşkanı Reisi BM'de konuşurken salondan ayrılmasından detaylar KUDÜS (AA) – İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi protesto ederek salonu terk etti. Kaynak: AA / Güncel Birleşmiş Milletler Yemen İran Güncel Haberler

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