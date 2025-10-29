Haberler

İsrail ve Suriye Müzakereleri Tamamlanma Aşamasında

Güncelleme:
İsrail ile Suriye arasındaki müzakerelerin sona yaklaştığı ve anlaşmanın, bazı bölgelerde ABD’nin de varlığını öngördüğü belirtildi. Yeni düzenleme, 1974 ateşkes anlaşmasına benzer nitelikte olacak.

(ANKARA) - İsrail ile Suriye arasında yürütülen müzakerelerin tamamlanmak üzere olduğu ve anlaşmanın Cebel-i Şeyh (Hermon) Dağı da dahil bazı bölgelerde İsrail, Suriye ve ABD'nin ortak varlığını öngördüğü belirtildi. Yeni düzenlemenin 1974 ateşkes anlaşmasına benzer nitelikte olduğu kaydedildi.

İsrailli bir yetkili, Suudi Arabistan merkezli El-Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "İsrail-Suriye müzakerelerinin tamamlanmak üzere olduğunu, müzakerelerin Hermon Dağı da dahil olmak üzere bazı noktalarda İsrail, Suriye ve ABD'nin ortak varlığını öngören bir anlaşmayı içerdiğini" söyledi.

Yetkili, "İsrail'den Süveyda'ya insani yardım koridoru konusu söz konusu değil" diyerek, "Amerikan planına göre koridor Şam'dan olacak" dedi.

İsrailli yetkili, "Ortaya çıkan anlaşma, bazı küçük değişikliklerle 1974 ateşkes anlaşmasına benziyor" diye konuştu.

İsrail'in ABD ve Suriye tarafına Suriye'de ayrılık çağrılarını desteklemediğini bildirdiğini belirten yetkili, "Suriye hükümeti Amerikalılar,  Dürzilere zarar vermeme ve Süveyda vilayetine gerekli ihtiyaçları, işleri ve maaşları sağlama sözü verdi" bilgisini aktardı.

Amerikalıların, İsrail'e, Güney Suriye sorununu ve Şam'la ilişkileri gelecek yılın başından önce çözmesi gerektiğini bildirdiği kaydedildi.

Yetkili, iki ülke sınırındaki tüm gelişmeleri izlemek üzere ortak bir Suriye-ABD-İsrail güvenlik komitesi kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını doğruladı ve Washington'ın, İsrail'e yeni yıl başlamadan önce Güney Suriye sorununu çözmesini ve Suriye ile ilişkilerini düzeltmesini söylediğini aktardı.

Kaynak: ANKA / Güncel
