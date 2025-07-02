İsrail ve Suriye Arasında Normalleşme Müzakereleri İddia Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin güneyindeki işgal altındaki bölgede komutanlarıyla bir araya gelirken, normalleşme için müzakerelerin yapıldığı iddia edildi. Zamir, saldırı tehdidinde bulunarak Golan Tepeleri'nin stratejik önemine vurgu yaptı.

Tel Aviv ile Şam yönetimleri arasında normalleşme için müzakere yapıldığı iddia edilirken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin güneyinde işgal ettikleri bölgede komutanları ve askerleriyle bir araya geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in bölgedeki üst düzey komutanlar ve yedek askerlerle görüştüğü aktarıldı.

İsrail işgali altındaki Suriye topraklarında komutan ve askerlerle konuşan Zamir, işgal ettikleri, Golan Tepeleri bölgesinin kendileri açısından ileri savunma görevi gördüğünü ifade etti.

Zamir, "Ortaya çıkan herhangi bir tehlikeye karşı saldırı düzenleyeceğiz." diyerek yeni saldırı tehdidinde de bulundu.

İsrail basını, Şam ile Tel Aviv arasında "normalleşme" sürecinin başlatılması için müzakereler yürütüldüğünü iddia etmişti.

Bu müzakerelerde Suriye'nin İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini ve bir daha ülkede saldırı düzenlememesini talep ettiği, İsrail'in ise sözde tehdit durumunda saldırı düzenleme özgürlüğünde ısrar ettiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı

Lüks tutkunu rektör! Sinekliğe harcadığı rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor

Konserde korku dolu anlar! Sahne arkasına kadar sızdı
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.