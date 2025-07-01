İsrail ve Suriye Arasında Güvenlik Görüşmeleri Gerilimli Seyrediyor

Tel Aviv ve Şam yönetimlerinin, İsrail ordusunun Suriye topraklarında saldırılar düzenlemesi konusunda anlaşmazlığa düştüğü ileri sürüldü.

The Jerusalem Post gazetesi isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye ve İsrail'in yeni bir anlaşmazlık yaşadığını belirtti.

İsrail'in 2020'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde BAE, Fas ve Bahreyn ile imzaladığı Abraham Anlaşmalarının (normalleşme anlaşmaları) genişletilmesi çerçevesinde İsrail ile Suriye arasında güvenlik görüşmelerinin yapıldığı öne sürülen haberde, Şam yönetiminin herhangi bir anlaşma kapsamında İsrail'in Suriye topraklarında saldırı düzenlemesine izin verilmeyeceğini açıkça belirttiği aktarıldı.

İsrail'in ise Şam yönetiminden işgal edilen tampon bölgeden çekilme karşılığında sözde tehditlere karşı müdahale için saldırı yapabilme özgürlüğü talep ettiği ve bunda ısrarcı olduğu bildirilen haberde, İsrail'in Suriye'ye karşı son dönemde söylemini yumuşattığı hatırlatıldı.

Habere göre, müzakereler hakkında bilgi sahibi kaynaklar, bir anlaşmaya varılsa bile "en azından ilk aşamada soğuk bir barış olacağını" söyledi.

Kaynaklardan biri, bu aşamada barış anlaşmasından ziyade "tehditlere karşı işbirliğini amaçlayan güvenlik düzenlemesi" olacağını ileri sürdü.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sona ermesinin ardından Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi konusu ülkedeki en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Golan Tepeleri'nde İsrail işgalinin sürmesi şartıyla Tel Aviv yönetiminin Suriye ve Lübnan'la normalleşme arzusunda olduğunu söylemişti.

İsrail tarafından bu yönde açıklamalar gelirken, Suriye tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.