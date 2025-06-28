İsrail ve Suriye Arasında Barış Anlaşması İddiası

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İsrail basını, Tel Aviv ile Şam yönetimleri arasında 2025 yılının sonuna kadar bir barış anlaşması imzalanacağını öne sürdü. Anlaşma ile iki ülkenin ilişkilerinin normalleşeceği iddia ediliyor.

İsrail basını, Tel Aviv ile Şam yönetimleri arasında 2025 yılının sonuna kadar bir barış anlaşması imzalanacağını öne sürdü.

İsrail kanalı i24 News, Suriyeli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, söz konusu anlaşmayla iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşeceğini iddia etti.

İsrail ile Suriye arasında 2025 sonuna kadar imzalanacağı iddia edilen barış anlaşmasına göre, İsrail'in 8 Aralık 2024 sonrasında tampon bölgeyi işgal ettikten sonra ele geçirdiği Suriye topraklarından Şeyh (Hermon) Dağı da dahil olmak üzere kademeli olarak çekileceği ortaya atıldı.

Anlaşmanın tarihi bir nitelik taşıyacağı ve iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştireceği öne sürüldü.

İsrail'de gündem Abraham Anlaşmaları

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtmişti.

Tel Aviv'de ortada ABD Başkanı Donald Trump, iki yanında İsrail Başbakanı Netanyahu ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, çevrelerinde ise bölge ülkelerinin liderlerinin fotoğrafları bulunan ve "Yeni Orta Doğu İçin Yeni Bir Şans" ifadelerine yer verilen görsel büyük bir elektronik panoya yansıtılmıştı. Panoda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da bulunması dikkati çekmişti.

Netanyahu, İran'a saldırıların sona ermesinin "normalleşme anlaşmalarının önemli ölçüde genişletilmesi için bir fırsat sunduğunu" iddia etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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